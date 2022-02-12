Разговор состоялся 11 февраля на фоне целого ряда новостей о росте угрозы российского вторжения в Украину. Да, собственно, касался, как узнал 24 канал, именно этой темы.

Тем временем Немедленно уехать из Украины своих граждан попросили еще 3 страны – Канада, Латвия и Эстония.

Беседа Байдена с представителями Европы 11 февраля об Украине

В Еврокомиссии подчеркнули, что Россию нужно убедить пойти по дипломатическому пути

Как говорится на сайте Европейского Союза, глава Белого дома Джо Байден и глава Еврокомиссии (это правительство ЕС) Урсула фон дер Ляен в разговоре 11 февраля:

"Оценили значительный дипломатический контакт с Россией, чтобы убедить ео пойти на деэскалацию кризиса и избрать путь диалога".

И отметили сотрудничество по антироссийским санкциям ("к финансовому и энергетическому секторам, а также экспорту высокотехнологичной продукции"), которые будут введены в случае нового нападения России на Украину.

При этом лидеры подчеркнули, что решительно поддерживают именно Украину. В доказательство этого ЕС привели "чрезвычайную финансовую помощь в 1,2 миллиарда евро" для нашего государства.

В Госдепе США

Также пресрелиз по итогам разговора опубликовали и на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Однако в нем говорится, что Джозеф Байден говорил не только с фон дер Ляйен, но и с другими трансатлантическими лидерами. А все из-за озабоченности наращиванием вооруженных сил России вокруг Украины.

В масштабной видеоконференции по защищенной линии приняли участие:

Премьер Канады Джастин Трюдо.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Италии Марио Драги.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Польши Анджей Дуда.

Президент Румынии Клаус Иоганнис.

Премьер Великобритании Борис Джонсон.

Все стороны подтвердили, что поддерживают Украину, и подчеркнули, что привержены дипломатическому пути разрешения кризиса. Однако согласились, что российскую агрессию следует сдерживать, в чем должна помочь угроза введения санкций.

Интересная информация. Издание Politico со ссылкой на три источника в США и Европе написали, что вторжение России в Украину может состояться до завершения Олимпиады – 16 февраля. И об этом президент Джо Байден якобы проинформировал в обозначенном выше разговоре союзников. Но союзники, мол, отреагировали с недоверием.

Напомним последние важные новости по теме возможного нападения России:

СМИ уже "знают" дату нападения (по меньшей мере, со ссылкой на источники в американской разведке), а вот Белый дом еще не знает, отдал ли Путин приказ (так заявил спикер Белого дома Джейк Салливан).

А вот Дмитрий Кулеба знает, что об этом думают госсекретарь США Энтони Блинкен, глава немецкого МИД Анналена Бербок и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель – потому что говорил со всеми ними по телефону.