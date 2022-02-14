Информационное пространство Украины и мира наполнено тревожными новостями о возможном вторжении России. Последнюю информацию по этому поводу читайте в материале 24 канала.

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Украина не откажется от членства в НАТО, чтобы избежать войны

Источник: 24 канал

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью иностранным СМИ предположил, что Киев может отказаться от курса в НАТО, если это поможет избежать войны. Впрочем, дипломат отметил, что стремление стать членом Альянса прописано в Конституции, поэтому Украина вряд ли согласится на это.

Впоследствии в МИДе пояснили, что фразу Пристайко вырвали из контекста. В Офисе Президента отметили, что курс в НАТО – безусловный приоритет для нашего государства, а спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что никакие изменения в Конституцию относительно членства в Альянсе не обсуждают.

Заметим, что в России этой фразе посла уже успели порадоваться. Там цинично заявили, что отказ от НАТО стал бы "шагом на пути к ответу на обеспокоенность России".

Россия назвала запрос Украины о военных учениях "неприемлемым"

Источник: твиттер Рикарда Юзвяка

Украина, ссылаясь на Венский документ, обязала Россию предоставить полную информацию о своих военных учениях возле у наших границ. У Кремля было 48 часов, чтобы ответить, однако там этого не сделали.

Журналист Рикард Юзвяк опубликовал объяснение России. Так, государство-агрессор назвало запрос Украины "неприемлемым". Мол, Россия не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории.

Обратите внимание! Согласно Венскому документу, государства должны сообщать партнерам о войсках, расположенных на своей территории, а также консультировать о необычной военной деятельности. Из-за того, что Россия проигнорировала свое обязательство, Украина инициирует встречу со всеми странами-членами Венского документа.

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В Киеве разработали план эвакуации населения

Источник: 24 канал

Власти Киева разработали план эвакуации населения на случай обострения ситуации. Он предполагает расположение сборных пунктов, транспорта и места размещения населения. Мэр столицы Виталий Кличко информировал о создании комиссий по эвакуации населения – на уровне КГГА и в каждом районе.

Всего в Фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ. Они находятся на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников. Еще почти 4,5 тысячи сооружений имеют двойное пользование. Речь идет о подземных паркингах и переходах, углубленных станциях метро, ​​подвалах и полуподвалах. В случае опасной ситуации там могут спрятаться люди.

В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению,

– объяснил Кличко.

С картой укрытий в Киеве можно ознакомиться здесь.

Turkish Airlines разрешила вернуть купленные билеты в Украину

Источник: Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам, купившим билеты в Украину, бесплатно обменять их или же вернуть. Речь идет о рейсах в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля 2022 года. Такое решение одобрили именно из-за возможного вторжения России.

Самые свежие новости о российской угрозе:

Япония объявила об угрозе безопасности высочайшего уровня и призвала своих дипломатов немедленно вернуться из Украины на родину. Работать в дипучреждении останутся менее 10 человек.

Греция сократила количество работников своего посольства в Киеве, вместе с тем штаб представительства в Мариуполе усилят.

МИД России цинично призывал своих граждан в Украине "следить за ситуацией", потому как, мол, "возможны провокации".

Госпогранслужба опровергла слухи о том, что Киев запретил россиянам призывного возраста въезжать в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал украинскую неделю в ОБСЕ, чтобы снизить напряжение. В это время государства-члены будут проводить консультации, чтобы призвать Россию к диалогу.

На фоне российской угрозы в Украину прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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