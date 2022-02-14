Всех остальных граждан МИД Японии призывает немедленно покинуть территорию Украины.

Важно "Россию могут загнать в тупик": почему на самом деле дипломатов эвакуируют из Украины

В то же время отмечается, что несколько сотрудников все же останутся. А после эвакуации посольство Японии в Киеве будет выполнять только ограниченные функции. Ожидается, что количество сотрудников посольства, которые останутся в стране, сократят до менее чем 10, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуду.

Заметим, что еще в конце прошлой недели министерство повысило предупреждение об угрозе безопасности до самого высокого 4-го уровня и призвало почти 150 граждан Японии, которые сейчас находятся в Украине, немедленно покинуть ее.

Эвакуация дипломатов из Украины: главное

Из-за возможного вторжения России в Украину, о котором говорят еще с осени 2021 года, ряд стран мира призывает своих граждан воздержаться от визита в наше государство, а тех кто сейчас здесь – покинуть Украину поскорее.

Просят эвакуироваться и сотрудников иностранных посольств. А некоторые страны решили перенести свои дипломатические учреждения на запад Украины. К примеру, Германия переносит консульство из Днепра во Львов.

По состоянию на воскресенье, 13 февраля, рекомендации выехать из Украины выдали 40 стран. Среди них не только страны Европы, но и Ирак, Палестина, Ливан и ОАЭ.

Президент Владимир Зеленский еще 28 января провел встречу с дипломатами иностранных стран. Он попросил их оставаться в Украине и не нагнетать ситуацию на фоне угрозы российского вторжения.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства и призвало не распространять панику. А в Госдепе США подчеркнули, что рекомендации покинуть Украину не означают, что Россия нападет.

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