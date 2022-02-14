Всіх інших громадян МЗС Японії закликає негайно покинути територію України.

Важливо "Росію можуть загнати в глухий кут": чому насправді дипломатів евакуюють з України

Водночас зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться. А після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції. Очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, скоротять до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Зауважимо, що ще наприкінці минулого тижня міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало майже 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.

Евакуація дипломатів з України: головне

Через можливе вторгнення Росії в Україну, про яке говорять ще з осені 2021 року, низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Просять евакуюватися і співробітників іноземних посольств. А деякі країни вирішили перенести свої дипломатичні установи на Захід України. До прикладу, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів.

Станом на неділю, 13 лютого, рекомендації виїхати з України видали 40 країн. Серед них не лише країни Європи, але й Ірак, Палестина, Ліван та ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський ще 28 січня провів зустріч із дипломатами іноземних країн. Він попросив їх залишатися в Україні та не нагнітати ситуацію на тлі загрози російського вторгнення.

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств та закликало не поширювати паніку. А у Держдепі США наголосили, що рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе.