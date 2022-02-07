Чому дехто з наших союзників вирішив вжити таких заходів та чи варто українцям хвилюватися через це – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Обережність зайвою не буває

Експерт-американіст Internews Україна Владислав Фарапонов впевнений, що ухвалюючи рішення про виїзд дипломатів, Білий дім виходив з міркувань обережності. За словами фахівця, подібні вказівки завжди дають американським громадянам у випадку виникнення загрози через спалах ковіду чи появи інших проблем такого типу. Себто, це – цілком звичайна, вже усталена практика.

Владислав Фарапонов / Фото з архіву сайту 24 каналу

Евакуація дипломатів – частина плану щодо підвищення ставок

SEO інформаційного агентства SvitloVezha, експерт з інформаційної політики та політики США аналітичного центру AD ASTRA Артур Колдомасов схильний вважати евакуацію американських дипломатичних працівників частиною підготовленого у Вашингтоні плану. Він також нагадав про подію, яка відбулася водночас із відбуттям представників США додому, а саме – перекидання додаткових сил НАТО на східний фланг Альянсу. Це може свідчити про те, що в адміністрації Байдена знають, в який спосіб діятиме РФ.

Евакуація дипломатів – це частина плану "підвищення ставок", своєрідне висунення ультиматуму Росії, щоб загнати її в кут. Це сигналом до того, що у Вашингтоні, ймовірно, розуміють, у чому справа, та знають, що робити,

– зазначив експерт.

Артур Колдомасов / Фото з архіву сайту 24 каналу

Розвіддані як першопричина евакуації

SEO аналітичного центру AD ASTRA, дослідник канадського аналітичного центру CGAI Тарас Проданюк, згадуючи про дипломатів США, Канади, Австралії та Великобританії, звертає увагу на те, що всі ці країни, коли ухвалювали відповідне рішення, відштовхувалися також і від певних розвідувальних даних. Ними вони обмінюються в рамках формату "П'яти Очей" (Five Eyes).

Ці країни геополітично далеко розташовані від України. У разі реальної загрози, термінова евакуація дипперсоналу потребувала б багато часу й великих зусиль. Дипломати країн Євросоюзу можуть це зробити легше й швидше,

– наголосив Проданюк.

Тарас Проданюк / Фото з архіву сайту 24 каналу

Експерт вказав на те, що зростання соціальної напруги є логічним наслідком заяв про від'їзд дипломатів. Але нагадав, що попри евакуацію своїх дипломатичних представників, усі ці країни залишаються непохитними у своїй підтримці України.

Приводів для хвилювання немає

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зі свого боку наголосив на відсутності будь-яких реальних підстав для хвилювання у зв'язку із виїздом з України дипломатів як США, так і Великої Британії.

За словами аналітика, у цій ситуації йдеться не про евакуацію, а про звичайне скорочення дипломатичної місії. Це цілком стандартна процедура, причому щодо нашої країни її запускають уже не вперше.

Олександр Краєв / Фото з архіву сайту 24 каналу

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Самі дипломати називають це просто скороченням місії – drawdown. Останні рази подібне відбувалося під час Революції Гідності та на самому початку пандемії ковіду. В їх розумінні евакуація – це повний виїзд посольства, а цього точно не планується. Проблема в тому, що це викликало понаднормовий суспільний резонанс, і, на жаль, потягнуло дуже багато спекуляцій,

– уточнив Краєв.

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