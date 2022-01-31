Під час виступу у штаб-квартирі ООН, США вкотре наголосили, що Росія може обрати шлях дипломатії. Разом із партнерами по всьому світу вони занепокоєні загрозою, яку створює Росія.
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США під час Радбезу ООН 31 січня заявили, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Штати запевняють, що це робиться просто в цей момент.
Джерело:24 канал
Під час виступу у штаб-квартирі ООН, США вкотре наголосили, що Росія може обрати шлях дипломатії. Разом із партнерами по всьому світу вони занепокоєні загрозою, яку створює Росія.
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