Во время выступления в штаб-квартире ООН, США в очередной раз подчеркнули, что Россия может выбрать путь дипломатии. Вместе с партнерами по всему миру они обеспокоены угрозой, которую создает Россия.
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США во время Совбеза ООН 31 января заявили, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Штаты уверяют, что это делается прямо в этот момент.
Источник:24 канал
Во время выступления в штаб-квартире ООН, США в очередной раз подчеркнули, что Россия может выбрать путь дипломатии. Вместе с партнерами по всему миру они обеспокоены угрозой, которую создает Россия.
Новость дополняется...