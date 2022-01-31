Глава МИД Украины во время брифинга заявил, что у Украины беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров. Десятки тонн оборонительного вооружения, прибывающих в Украину, – это тонны аргументов. Они ужесточают переговорную позицию Украины.

Ко вниманию Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, – СМИ

Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет добиться успеха,

– заявил Кулеба.

Риски военной эскалации снижаются

Кулеба заявил, что риски военной эскалации снижаются благодаря визитам иностранных чиновников.

Глава МИД Украины заявил: он призвал иностранных коллег приехать в Украину в январе – феврале 2022 года.

Одновременно ожидаются визиты премьеров:

Великобритании – Бориса Джонсона;

Польши – Матеуша Моравецкого;

Нидерландов – Марка Рютте.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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