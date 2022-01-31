Глава МИД Украины во время брифинга заявил, что у Украины беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров. Десятки тонн оборонительного вооружения, прибывающих в Украину, – это тонны аргументов. Они ужесточают переговорную позицию Украины.
Ко вниманию Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, – СМИ
Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет добиться успеха,
– заявил Кулеба.
Риски военной эскалации снижаются
Кулеба заявил, что риски военной эскалации снижаются благодаря визитам иностранных чиновников.
Глава МИД Украины заявил: он призвал иностранных коллег приехать в Украину в январе – феврале 2022 года.
Одновременно ожидаются визиты премьеров:
- Великобритании – Бориса Джонсона;
- Польши – Матеуша Моравецкого;
- Нидерландов – Марка Рютте.
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