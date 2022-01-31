Соответствующее заявление на брифинге 31 января сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Заметьте Мало слов, – Кулеба об "отводе" российских войск от границы с Украиной

Риски военной эскалации снижаются

Дмитрий Кулеба заявил, что призвал иностранных коллег приехать в Украину в январе – феврале 2022 года. В первую очередь для того, чтобы в стране находились иностранные топ-чиновники. В частности, министр иностранных дел рассказал, что в Украину одновременно прибудут премьеры:

Великобритании – Борис Джонсон;

Польши – Матеуш Моравецкий;

Нидерландов – Марк Рютте.

Дмитрий Кулеба заверил, что глава МИД Греции уже в Украине, главы министерств иностранных дел Нидерландов и Великобритании "уже практически в пути".

Главы дипломатии ряда европейских стран тоже будут на следующей неделе в Украине. И параллельно будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в нормандском формате,

– объяснил Кулеба.

Более того, в Украину прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, однако я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в стране иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", – подытожил глава украинского МИД.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Сдерживание вероятной агрессии России международными партнерами

США и Европа неоднократно отмечали, что в случае новой агрессии России против Украины будут введены строгие санкции против Кремля.

В частности, известно, что они ударят по экономике Москвы, а также ограничения введут против Владимира Путина и его окружения.

Более того, в конце января 2022 года в Сенате США допустили введение превентивных ограничений.

Кроме того, на фоне угроз со стороны России, США, Польша, Канада, Великобритания, страны Балтии, Нидерланды и другие страны предоставили или планируют предоставить Украине военную помощь.

Турция пригрозила России выполнить обязательства по НАТО в случае вторжения в Украину – смотрите видео