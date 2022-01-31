Глава МЗС України під час брифінгу заявив, що Україна має безпрецедентний рівень підтримки світових партнерів. Десятки тонн оборонної зброї, які прибувають в Україну, – це тонни аргументів. Вони посилюють переговорну позицію України.
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Якщо Росія вдасться до збройної ескалації, то ми захищатимемося та боротимемося. Але наразі є всі шанси на те, що дипломатія зможе досягти успіху,
– заявив Кулеба.
Ризики військової ескалації знижуються
Кулеба заявив, що ризики військової ескалації знижуються завдяки візитам іноземних посадовців.
Глава МЗС України заявив: він закликав іноземних колег приїхати в Україну в січні – лютому 2022 року.
Одночасно очікують візити прем'єрів:
- Великої Британії – Бориса Джонсона;
- Польщі – Матеуша Моравецького;
- Нідерландів – Марка Рютте.
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