Соответствующее заявление Прайс сделал, ссылаясь на данные американской разведки. Это произошло 14 февраля.

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Госдеп США заявил, что Путин еще не принял решение

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что официальные лица Штатов не говорили официально о планах Путина.

Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию через дипломатические переговоры,
– объяснил Прайс.

Спикер заявил, что в настоящее время действия Кремля свидетельствуют о том, что они планируют широкомасштабное вторжение в Украину. Ведь российская сторона продолжает сосредоточивать военных и технику у границ.

Нед Прайс сказал, что диалог можно начать, когда Россия начнет деэскалацию. Под этим термином спикер понимает отвод войск от украинских границ.

Представитель пояснил, что администрация США делится данными с союзниками и партнерами, в том числе и Украиной. Более того, по данным разведки США, Россия:

  • завозит больше ракетных комплексов и артиллерии к украинской границе;
  • поставила его в боевую позицию, поэтому они готовы к применению в боевых действиях.

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