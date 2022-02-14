В то же время глава государства поручил Кабмину повысить денежное довольствие военным, пограничникам и нацгвардейцам. Соответствующий указ появился на сайте ОП вечером 14 февраля.

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Подробности о президентском указе

В документе подчеркнули, что День единения позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

Зеленский постановил 16 февраля:

поднять государственный флаг на зданиях и сооружениях по всей Украине;

исполнить в 10:00 государственный гимн;

зарубежным дипломатическим учреждениям Украины – провести соответствующие имиджевые мероприятия.

Кому должны повысить денежное довольствие

Президент поручил Кабмину утвердить план мер по повышению денежного довольствия военных ВСУ – на 30% уже с 1 марта. На это у чиновников есть время до 15 февраля. Такие же сроки предусмотрены и для того, чтобы обеспечить доведение до 20% с начала 2022 года повышения финансирования пограничникам и нацгвардейцам.

Остальные поручения главы государства для правительства

Согласно указу Зеленского украинцев должны ежедневно информировать о реальном состоянии ситуации и мерах, которые государство принимает для укрепления обороноспособности. Для этого на основе имеющихся информационных ресурсов будет создана единая информационная платформа UАразом.

Еще одна задача для Кабмина – ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, а также надлежащего ресурсного обеспечения подготовки граждан к национальному сопротивлению.

О чем писали ранее иностранные СМИ

Немецкое издание Der Spiegel утверждало, что нападение России якобы запланировано на среду, 16 февраля. При этом там признали, что нельзя оценить неизбежность вторжения нападения.

Американское издание Bloomberg писало, что намерения Путина неизвестны, но угроза новой агрессии будет сохраняться в ближайшие дни. Только вот дату назвали другую – 15 февраля.

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