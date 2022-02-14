Как пишут российские СМИ, Путин встречался с министрами отдельно. Первым российский президент вызвал Лаврова.

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Путин настаивает на переговорах с Западом

Как заявил Путин Лаврову, их встреча посвящена ответу США и Европы на "гарантии, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на Восток теперь уже бывших республик СССР, включая Украину".

Лавров заявил, что внимательно изучили ответ США на "гарантии", который состоит из двух частей. В конце встречи Путин спросил у Лаврова, есть ли шансы договориться с западными партнерами. Лавров в свою очередь заявил, что шанс есть всегда, но Россия дала понять, что эти переговоры не могут быть бесконечными.

Лавров также сообщил Путину, что уже подготовлен ответ для США и НАТО на 10 страницах о реакции России относительно "гарантий безопасности".

Ультиматум России относительно "гарантий безопасности": главное

В декабре 2021 года Россия выдвинула США требования по "гарантиям безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО.

Письменные ответы в Кремль передали в конце января 2022 года. В США просили не публиковать их. Однако, в Москве ответами, которые они получили от Запада, недовольны.

Впоследствии глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель от имени стран Евросоюза отправил письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности". Но в Кремле "запылало" из-за этого. Там заявили, что не присылали письма в ЕС.

Учения с Беларусью

У Шойгу Путин спросил о ситуации в Центральном военном округе и учения в Беларуси. Шойгу заявил, что войска практически всех военных округов России участвуют в учениях с Беларусью.

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