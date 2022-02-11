Боррель от имени стран ЕС призвал Кремль к деэскалации. Он подчеркнул, что напряженность и разногласия должны быть решены путем диалога и дипломатии.

Важно Генсек НАТО о "гарантиях безопасности" России: Москва выдвинула невыполнимые требования

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия должна срочно прекратить наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси.

Украина радуется реакции ЕС

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал ответ ЕС России.

Отличный и сильный шаг Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем единственнее она становится. По сути, это единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией.

– написал министр в твиттере.

Россия все возражает

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы не отправлял письма о гарантиях безопасности высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю.

"Лавров Боррелю не писал", – подчеркнула Захарова в телеграме.

Интересно Лавров направил странам Запада письмо о "гарантиях безопасности" и прокомментировал беседу с Блинкеном

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, направивший в Москву ответ по вопросам безопасности, не числился среди адресатов запроса главы МИД России Сергея Лаврова о трактовке принципа безопасности. Письма были направлены Москвой в США, НАТО и ОБСЕ.

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В декабре 2021 года Россия выдвинула США требования относительно "гарантий безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО.

Письменные ответы в Кремль были переданы в конце января 2022 года. В США просили их не публиковать. Однако в Москве ответы, которые они получили от Запада, не удовлетворены.

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Полный текст публикации Жозепа Борреля:

Я ответил от имени стран-членов ЕС на письма, полученные ими от министра Лаврова. Напряжение и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и отмене военного наращивания в Украине и вокруг нее и в Беларуси.