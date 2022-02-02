Россия якобы серьезно озабочена ситуацией. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

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Ответы Запада содержат разногласия

26 января США направили России письменные ответы на ее требования. По словам Лаврова, в них существенные разногласия в понимании основных принципов безопасности для Европы. Российский чиновник снова нагло находит якобы объяснение позиции России, вытекающего из Хартии европейской безопасности 1999 года. Мол, никто не может отвечать за мир и стабильность в регионе ОБСЕ.

Лавров цинично обвиняет Запад в том, что он выдергивает из договора только нужные позиции. Заявляет, что страны ссылаются не на эти документы.

Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности состоит в том, что безопасность или одна для всех или ее нет ни для кого.

– пригрозил Лавров.

Более того, он осмелился сказать, что НАТО стремится получить военное преимущество и применять силу в регионе.

Россия требует конкретности

Как утверждает Лавров, Россию не следует призывать к дипломатическому пути. Она якобы "выбирает его уже десятилетиями". Теперь страна-агрессор хочет, чтобы Запад честно прояснил позицию.

Мы хотим получить четкий ответ на вопрос, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств. Как конкретно Ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях,

– спрашивает Лавров.

Он продолжает выражать угрозу, что без этого прояснения не будет баланса интересов. Российский политик даже осмелился заявить, чтобы Запад не затягивал с ответом.

Что говорит Лавров о разговоре с Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с российским дипломатом 21 января в Женеве, а 1 февраля общались по телефону.

По словам Лаврова, Блинкен показал, что готов продолжить обсуждать ключевые вопросы в будущем.

Кроме того, Россия еще только завершает согласование своей позиции по ответу Запада на "гарантии безопасности". Их текст еще передадут на утверждение Владимиру Путину.

"Гарантии безопасности": что требует Россия

Россия выдвинула ультиматум по поводу нерасширения НАТО и захотела письменных гарантий выполнения этого ультиматума от США. Белый дом направил в Кремль свой ответ.

Владимир Путин отреагировал на ответ Соединенных Штатов о просьбе России о "гарантиях безопасности". Он утверждал, что "принципиальные беспокойства" проигнорировали.

В НАТО заявляли, что российские требования по так называемым "гарантиям безопасности" невыполнимы. В то же время, Альянс готов продолжать диалог с официальной Москвой.

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