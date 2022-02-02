Росія нібито серйозно стурбована ситуацією. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

До теми Путін цинічно заявив, що Україна створює для себе "загрози"

Відповіді Заходу мають розбіжності

26 січня США надіслали Росії письмові відповіді на її вимоги. За словами Лаврова, в них є істотні розбіжності у розумінні основних принципів безпеки для Європи. Російський чиновник знову нахабно знаходить нібито пояснення позиції Росії, яке випливає з Хартії європейської безпеки 1999 року. Мовляв, ніхто не може відповідати за мир та стабільність в регіоні ОБСЄ.

Лавров цинічно звинувачує Захід у тому, що він висмикує з договору лише потрібні позиції. Заявляє, що країни посилаються не на ті документи.

Так річ не піде. Сенс домовленостей про неподільність безпеки полягає в тому, що безпека або одна для всіх або її немає ні для кого,

– пригрозив Лавров.

Ба більше, він насмілився сказати, що НАТО прагне отримати військову перевагу і застосовувати силу в регіоні.

Росія вимагає конкретності

Як стверджує Лавров, Росію не треба закликати до дипломатичного шляху. Вона нібито "обирає його вже десятиліттями". Тепер країна-агресорка хоче, щоб Захід чесно прояснив позицію.

Ми хочемо отримати чітку відповідь на питання про те, як наші партнери розуміють своє зобов'язання не зміцнювати власну безпеку за рахунок безпеки інших держав. Як конкретно Ваш уряд має намір виконувати це зобов'язання на практиці за сучасних умов,

– питає Лавров.

Він продовжує висловлювати погрози, що без цього прояснення не буде балансу інтересів. Російський політик навіть насмілився заявити, щоб Захід не затягував із відповіддю.

Що каже Лавров про розмову з Блінкеном

Держсекретар США Ентоні Блінкен мав зустріч із російським дипломатом 21 січня у Женеві, а 1 лютого спілкувались телефоном.

За словами Лаврова, Блінкен показав, що готовий продовжити обговорювати ключові питання у майбутньому.

Крім того, Росія ще тільки завершує узгодження своєї позиції щодо відповіді Заходу на "гарантії безпеки". Їхній текст ще передадуть на затвердження Володимиру Путіну.

"Гарантії безпеки": що вимагає Росія

Росія висунула ультиматум щодо нерозширення НАТО і захотіла письмових гарантій виконання цього ультиматуму від США. Білий дім надіслав у Кремль свою відповідь.

Володимир Путін відреагував на відповідь Сполучених Штатів щодо прохання Росії про "гарантії безпеки". Він стверджував, що "принципові занепокоєння" проігнорували.

У НАТО заявляли, що російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" є нездійсненними. Водночас Альянс готовий продовжувати діалог з офіційною Москвою.

Позиція України щодо "гарантій безпеки": дивіться відео