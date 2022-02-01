Тексту документу ми не знаємо, але усна реакція Росії не була радісною. І от увечері 31 січня стало відомо, що Росія надіслала у Білий дім вже свою письмову реакцію.

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"Гарантії безпеки": США отримали відповідь Росії

Сполучені Штати Америки вже отримали "письмову відповідь" від Росії на свою "письмову відповідь" щодо так званих "гарантій безпеки", надання яких, власне, Росія вимагала. Щонайменше, так заявили американські та російські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

У Washington Post процитували джерело так:

Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії.

А ось такі цікаві слова представника Держдепу США навели у CNN:

Було б непродуктивно проводити переговори публічно, тому ми залишимо це на розсуд Росії. Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для розв'язання всіх питань та продовжимо тісні консультації з нашими союзниками й партнерами, враховуючи Україну.

Російське інформагентство ТАСС було куди лаконічнішим: "Представник держдепу підтвердив отримання Вашингтоном письмової відповіді Росії щодо гарантій безпеки".

Зауважте: відповідь із Москви прийшла якраз перед запланованою на 1 лютого розмовою американського держсекретаря Ентоні Блінкена та російського міністра Сергія Лаврова.

Що важливо, ані тексту відповіді США на вимоги Росії, ані тексту відповіді Росії на ту відповідь не публікували. Про їхній зміст ми знаємо тільки за коментарями причетних осіб.

Коротко про ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки"

У грудні 2021 Росія висунула – головно до США – вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Після кількох раундів переговорів Білий дім надав Кремлю "письмову відповідь" на ті вимоги. Тексту американці не оприлюднювали, але запевнили, що там немає сюрпризів.

Після цього президент Росії Володимир Путін пообіцяв надіслати свою реакцію через кілька днів. Але й обмовився, що у відповіді США не враховано важливі для Кремля питання.

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