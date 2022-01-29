Про результати розмови з президентом Франції повідомили у пресслужбі Кремля. Проте ще до "уважного вивчення" російська сторона зробила свої висновки.
До теми Макрон поспілкувався із Путіним перед розмовою з Зеленським
У документі не врахували важливі вимоги Росії, – Кремль
У Кремлі обурені, що в документі не врахували позиції, які були принциповими для Росії.
Про що мовиться:
- недопущення розширення НАТО,
- відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів,
- повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.
Цинічно, але Путін закинув США та союзникам ігнорування принципу неподільності безпеки, який зафіксований у базових документах ОБСЄ та НАТО. Принцип, яким дорікає Росія, полягає у тому, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.
Варто прочитати США надали Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки": все, що відомо
Письмова відповідь США щодо "гарантій безпеки": що відомо
- У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО.
- Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.
- 10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – між ОБСЄ та Кремлем.
- Держсекретар Ентоні Блінкен пообіцяв главі МЗС Сергію Лаврову письмову відповідь.
- 26 січня у Москву документ привіз американський посол Джон Салліван.
- Текст – не оприлюднювали.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Україні бачили текст документа до того, як він потрапив у Москву.
Реакція Лаврова на письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки": відео