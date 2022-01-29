Про результати розмови з президентом Франції повідомили у пресслужбі Кремля. Проте ще до "уважного вивчення" російська сторона зробила свої висновки.

До теми Макрон поспілкувався із Путіним перед розмовою з Зеленським

У документі не врахували важливі вимоги Росії, – Кремль

У Кремлі обурені, що в документі не врахували позиції, які були принциповими для Росії.

Про що мовиться:

  • недопущення розширення НАТО,
  • відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів,
  • повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.

Цинічно, але Путін закинув США та союзникам ігнорування принципу неподільності безпеки, який зафіксований у базових документах ОБСЄ та НАТО. Принцип, яким дорікає Росія, полягає у тому, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.

Варто прочитати США надали Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки": все, що відомо

Письмова відповідь США щодо "гарантій безпеки": що відомо

  • У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО.
  • Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.
  • 10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – між ОБСЄ та Кремлем.
  • Держсекретар Ентоні Блінкен пообіцяв главі МЗС Сергію Лаврову письмову відповідь.
  • 26 січня у Москву документ привіз американський посол Джон Салліван.
  • Текст – не оприлюднювали.
  • Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Україні бачили текст документа до того, як він потрапив у Москву.

Реакція Лаврова на письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки": відео