Про результати розмови з президентом Франції повідомили у пресслужбі Кремля. Проте ще до "уважного вивчення" російська сторона зробила свої висновки.

До теми Макрон поспілкувався із Путіним перед розмовою з Зеленським

У документі не врахували важливі вимоги Росії, – Кремль

У Кремлі обурені, що в документі не врахували позиції, які були принциповими для Росії.

Про що мовиться:

недопущення розширення НАТО,

відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів,

повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.

Цинічно, але Путін закинув США та союзникам ігнорування принципу неподільності безпеки, який зафіксований у базових документах ОБСЄ та НАТО. Принцип, яким дорікає Росія, полягає у тому, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.

Варто прочитати США надали Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки": все, що відомо

Письмова відповідь США щодо "гарантій безпеки": що відомо

У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО.

Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – між ОБСЄ та Кремлем.

Держсекретар Ентоні Блінкен пообіцяв главі МЗС Сергію Лаврову письмову відповідь.

26 січня у Москву документ привіз американський посол Джон Салліван.

Текст – не оприлюднювали.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Україні бачили текст документа до того, як він потрапив у Москву.

Реакція Лаврова на письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки": відео