Текст документа мы не видели, н о устная реакция России не была радостной. И вот вечером 31 января стало известно, что Россия направила в Белый дом уже свою письменную реакцию.

В этот же день Россия угрожала военными действиями, – США на Совбезе ООН

"Гарантии безопасности": США получили ответ России

Соединенные Штаты Америки уже получили "письменный ответ" от России на свой "письменный ответ" по так называемым "гарантиям безопасности", предоставление которых, собственно, Россия требовала. Как минимум, так заявили американские и российские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

В Washington Post процитировали источник так:

Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России.

А вот такие интересные слова представителя Госдепа США привели в CNN:

Было бы непродуктивно проводить переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения всех вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, учитывая Украину.

Российское информагентство ТАСС было куда более лаконичным: "Представитель госдепа подтвердил получение Вашингтоном письменного ответа России по гарантиям безопасности".

Заметьте: ответ из Москвы пришел как раз перед запланированным на 1 февраля разговором американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра Сергея Лаврова.

Что важно, ни текст ответа США на требования России, ни текст ответа России на тот ответ не публиковали. Об их содержании мы знаем только по комментариям причастных лиц.

Кратко об ультиматуме России по "гарантиям безопасности"

В декабре 2021 Россия выдвинула – главным образом к США – требования по "гарантиям безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО.

После нескольких раундов переговоров Белый дом предоставил Кремлю "письменный ответ" на эти требования. Текст американцы не обнародовали, но заверили, что там нет сюрпризов.

После этого президент России Владимир Путин пообещал направить свою реакцию через несколько дней. Но и оговорился, что в ответе США не учтены важные для Кремля вопросы.