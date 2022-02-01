Йенс Столтенберг – генеральный секретарь Нато заявил, что Совет Россия – НАТО – правильный шаг для поиска политического решения. Особенно на фоне напряжения в отношениях.
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Они (Россия – 24 канал) требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое,
– заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что требование о нерасширении НАТО, касалось бы не только Украины, но и Швеции и Финляндии.
Кроме того, Столтенберг отметил: есть разница между тем, чтобы обсуждать, когда Украина вступит в НАТО и подписанием документа, который юридически обязывает то, что никакого расширения не будет.
США получили письменный ответ России
- СМИ сообщили, что по состоянию на 31 января Штаты уже получили письменный ответ России.
- Речь идет о реакции страны-агрессора на ответ США относительно так называемых российских "гарантий безопасности".
- Деталей пока не раскрывают.
- Кроме того, 1 февраля разговором американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра Сергея Лаврова.
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