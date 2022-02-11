Недовольство выразила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она назвала это "неуважением" и отметила, что в Москве ждали отдельный ответ от каждой страны.

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В России заявили, что не было "предметной реакции"

По словам Захаровой, в ответах генсека НАТО Йенса Столтенберга и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля не было предметной реакции на прямо заданный вопрос. "Вместо этого нам (России – 24 канал) предлагают диалог по укреплению безопасности", – добавила спикер Лаврова.

Такой шаг невозможно назвать иначе, чем проявление дипломатической невежливости и неуважения,

– подчеркнула она.

Захарова заявила, что в Кремле хотят получить развернутый ответ каждой отдельной страны, а уклонение от ответа, мол, будет означать попытку позаботиться о безопасности вследствие нападения России.

Ультиматум Кремля относительно "гарантий безопасности": коротко

Еще в декабре 2021 года Россия выдвинула США требования относительно "гарантий безопасности". В Москве захотели получить письменные гарантии нерасширения НАТО.

В конце января 2022 года в Кремль передали письменные ответы. В США просили их не публиковать.

Глава российского МИД направил странам Запада письмо касательно "гарантий безопасности". Письма получили США, Канада и страны Европы.

Жозеп Боррель – глава дипломатии ЕС от имени Евросоюза отправил общий письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности". Он подчеркнул, что в Кремле должны срочно прекратить наращивание военной мощи возле Украины.

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