Невдоволеність висловила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала це "неповагою" та відзначила, що у Москві очікували окрему відповідь від кожної країни.
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У Росії заявили, що не було "предметної реакції"
За словами Захарової, у відповідях генсека НАТО Єнс Столтенберга і головного дипломата ЄС Жозепа Борреля не було предметної реакції на прямо поставлене запитання. "Замість того нам (Росії – 24 канал) пропонують діалог щодо зміцнення безпеки", – додала речниця Лаврова.
Такий крок неможливо назвати інакше ніж прояв дипломатичної нечемності й неповаги,
– наголосила вона.
Захарова заявила, що у Кремлі хочуть отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а ухилення від відповіді, мовляв, означатиме намагання подбати про безпеку внаслідок нападу Росії.
Ультиматум Кремля щодо "гарантій безпеки": коротко
- Ще у грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". У Москві захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.
- Наприкінці січня 2022 року до Кремля передали письмові відповіді. У США просили не публікувати їх.
- Очільник російського МЗС надіслав країнам Заходу лист щодо "гарантій безпеки". Листи отримали США, Канада та країни Європи.
- Жозеп Боррель – глава дипломатії ЄС від імені Євросоюзу відправив спільну письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Він наголосив, що у Кремлі мають терміново припинити нарощування військової потужності в Україні.
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