Невдоволеність висловила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала це "неповагою" та відзначила, що у Москві очікували окрему відповідь від кожної країни.

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У Росії заявили, що не було "предметної реакції"

За словами Захарової, у відповідях генсека НАТО Єнс Столтенберга і головного дипломата ЄС Жозепа Борреля не було предметної реакції на прямо поставлене запитання. "Замість того нам (Росії – 24 канал) пропонують діалог щодо зміцнення безпеки", – додала речниця Лаврова.

Такий крок неможливо назвати інакше ніж прояв дипломатичної нечемності й неповаги,

– наголосила вона.

Захарова заявила, що у Кремлі хочуть отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а ухилення від відповіді, мовляв, означатиме намагання подбати про безпеку внаслідок нападу Росії.

Ультиматум Кремля щодо "гарантій безпеки": коротко

Ще у грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". У Москві захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Наприкінці січня 2022 року до Кремля передали письмові відповіді. У США просили не публікувати їх.

Очільник російського МЗС надіслав країнам Заходу лист щодо "гарантій безпеки". Листи отримали США, Канада та країни Європи.

Жозеп Боррель – глава дипломатії ЄС від імені Євросоюзу відправив спільну письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Він наголосив, що у Кремлі мають терміново припинити нарощування військової потужності в Україні.

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