Як Захарова привітала колег зі святом

На своїй сторінці у фейсбуці Захарова опублікувала картинку з поцілунком чоловіка та жінки. На ній жінка каже: "Я хочу почути 3 слова".

До теми Дикість та грубість, – українські політики відповіли Путіну на слова "терпи, моя красунечко"

Чоловік відповідає: "Гарантії безпеки Росії". Після цього пара починає цілуватися. На публікацію такої недоречної та сексистської картинки представницею зовнішньополітичного відомства відреагували українські дипломати.



Як Захарова привітала колег зі святом

Українські дипломати затролили Захарову

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця опублікував привітання речниці МЗС Росії на своїй сторінці. Він наголосив, що такий "біологічний потяг не призведе до досягнення соціально прийнятних цілей". "Старець Фройд ридав би, а його серце розривалося б на шматки", – зазначив дипломат.

Можна скільки завгодно спростовувати, що недостойні вирази вискочили з репертуару "Красной плєсєни", але на другий день вступити в ту ж тематику привітаннячком,

– наголосила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Нещодавно через висловлювання осоромився Путін

Останніми днями в Росії, схоже, зовсім не підбирають слів. Очільник Кремля Володимир Путін осоромився рядками з пісні про зґвалтування прямо на брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Так, коментуючи виконання мінських домовленостей Україною Путін сказав: "подобається, не подобається – терпи, моя красунечко". Ці слова є рядками з непристойної пісні гурту "Красная плєсєнь".

Через таке висловлювання очільник Кремля викликав обурення не лише в українців, а й навіть у самих росіян. Які зазначили, що відсилка до зґвалтування – не манера розмови президента. Засудили такі слова Путіна й у Білому домі.

Повний текст публікації Сергія Кислиці у фейсбуці:

Старець Фройд ридав би, а його серце розривалося б на шматки… Градус сублімації – перенаправлення неприйнятних імпульсів - на Смоленській площі піднявся до 40! Ось тільки чи це відхилення біологічних потягів призведе до досягнення соціально прийнятних цілей?