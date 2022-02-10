На слова очільника Кремля відреагувала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. Її запитали, якою є позиція адміністрації Байдена щодо таких заяв Путіна.

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У Байдена прокоментували "терпи, моя красуне" від Путіна

Коментуючи висловлювання Путіна, Псакі заявила, що будь-який жарт про зґвалтування, мабуть, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена. Вона уточнила, що немає значення, з чиїх вуст таке прозвучить.

Речниця Білого дому також зазначила, що адміністрація американського лідера ніколи не стримувала своїх реакцій щодо войовничої риторики та неправдивості деяких заяв Володимира Путіна і представників російського керівництва.

І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення,

– підсумувала Псакі.

Водночас вона не розповіла, чи контактував Вашингтон з цього приводу з Москвою.

Скандальне висловлювання Путіна: що відомо

Російський президент раніше закликав Україну "виконувати" мінські зобов'язання словами "терпи, моя красуне" з пісні гурту "Красная плєсєнь".

Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна насправді красива держава, однак слово "моя" з вуст Путіна звучить вже занадто. Своє обурення висловили й інші українські політики.

Згодом прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков "пояснив", що Путін начебто мав на увазі, що "якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати". Хоча насправді всі домовленості порушує та блокує лише Росія. І Україна, і цивілізований світ розуміють це.

За словами Пєскова, фразу російський президент "позичив" з фольклору.

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