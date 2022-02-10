На слова очільника Кремля відреагувала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. Її запитали, якою є позиція адміністрації Байдена щодо таких заяв Путіна.

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Коментуючи висловлювання Путіна, Псакі заявила, що будь-який жарт про зґвалтування, мабуть, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена. Вона уточнила, що немає значення, з чиїх вуст таке прозвучить.

Речниця Білого дому також зазначила, що адміністрація американського лідера ніколи не стримувала своїх реакцій щодо войовничої риторики та неправдивості деяких заяв Володимира Путіна і представників російського керівництва.

І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення,
– підсумувала Псакі.

Водночас вона не розповіла, чи контактував Вашингтон з цього приводу з Москвою.

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