Після таких слів Путіна у них вбачали навіть "недобрий натяк на сексуальний підтекст". Інцидент прокоментував прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков у звичній риториці перекручування.
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Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою,
– заявив Пєсков.
За його словами, Путіну також невідомий гурт "Красная плєсєнь". Мовляв, це в Росії фольклор такий.
Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи. Думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору,
– сказав прессекретар Путіна.
Останні заяви Путіна
- Володимир Путін цинічно пропонував Петру Порошенку "приєднатися до Віктора Януковича". Він із певним сарказмом заявляв, що Росія може надати йому "політичний притулок".
- Також нещодавно пролунала й заява щодо окупованого Криму. На думку Путіна, Україна нібито повертатиме півострів воєнним шляхом.
- У Кремлі до того ж зухвало стверджували, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні. Нібито розмови про наслідки для Росії тільки "напружують ситуацію".
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