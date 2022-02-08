Після таких слів Путіна у них вбачали навіть "недобрий натяк на сексуальний підтекст". Інцидент прокоментував прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков у звичній риториці перекручування.

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Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою,

– заявив Пєсков.

За його словами, Путіну також невідомий гурт "Красная плєсєнь". Мовляв, це в Росії фольклор такий.

Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи. Думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору,

– сказав прессекретар Путіна.

Колектив "Красная плесень" – радянський музичний панк-рок гурт, який заснували у Ялті в 1989 році. Відомий тим, що виконував пісні з матюками, частівки, казки, музичні пародії та анекдоти. У гурту є пісня "Щоб гість не йшов". Припускають, що саме з неї Путін використав рядки, звертаючись до президента України. У приспіві композиції мовиться: "Спить красуня в труні, я підкрався ( ненормативна лексика), подобається чи не подобається, спи моя красуне".

Останні заяви Путіна

Володимир Путін цинічно пропонував Петру Порошенку "приєднатися до Віктора Януковича". Він із певним сарказмом заявляв, що Росія може надати йому "політичний притулок".

Також нещодавно пролунала й заява щодо окупованого Криму. На думку Путіна, Україна нібито повертатиме півострів воєнним шляхом.

У Кремлі до того ж зухвало стверджували, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні. Нібито розмови про наслідки для Росії тільки "напружують ситуацію".

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