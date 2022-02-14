Люди в обращениях просят Меджлис оценить ситуацию и рассказать, как будут работать в случае реализации худшего сценария. Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

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Угроза реальна

По словам Чубарова, напряженность и вероятность нападения являются вполне реальными и вероятными. Меджлис работает по плану и взаимодействует с украинскими властями, иностранными дипломатами и другими. Также осуществляют приемы, как запланировано, и переезжать куда-то не собираются.

Меджлис крымскотатарского народа не рассматривает никаких предложений и вариантов по изменению местонахождения центрального офиса в Киеве. Считаем, что все высшие органы государственной власти и управления должны выполнять свои полномочия в местах своего постоянного местонахождения,

– заявил Чубаров.

Меджлис верит в украинскую армию

Рефат Чубаров также выразил доверие и надежду на Вооруженные Силы Украины в условиях российской агрессии.

Меджлис крымскотатарского народа также отмечает высокий уровень готовности нашей армии к обороне Украины и защите ее суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнул Чубаров.

Он подчеркнул, что Меджлис призывает к постоянному диалогу с целью дать отпор врагу.

Российская агрессия: последние новости

Напряженность в отношении вероятного вторжения России на нашу землю продолжает быть достаточно высокой. В Украине уже готовятся ко всем сценариям. В частности, активно собирают отряды территориальной обороны. Также полицию переводят на усиленный служебный режим.

В России цинично заявляют, что уже завершили часть так называемых учений возле украинских границ. Там нагло говорят, что якобы полностью все должно закончиться 20 февраля.

Вооруженные силы Украины продолжают уверять в полной готовности "принять" врага и дать ему достойный отпор. Делают это интересными способами. Например, в День Святого Валентина военный на Донбассе записал видеообращение к России и объяснил, что ВСУ "готовы отлюбить" врага во всю силу и по всем фронтам.

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