Военный с оружием пояснил, что военные готовы "полюбить" врагов из "всех калибров". Соответствующее обращение он записал 14 февраля.
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Боец заявил, что готов "полюбить" врага всеми калибрами
Военный сказал, что по случаю празднования Дня влюбленных хочет "поздравить" Россию и всех врагов нашей Украины.
Хочу сказать – мы уже не такие, как были 8 лет назад. Мы готовы полюбить вас со всей силы, со всех калибров и по всем фронтам,
– заявил боец.
Свое обращение он завершил словами "Слава Украине".
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Кстати, 14 февраля Министерство обороны запустило в сети инициативу, призвав украинцев распространять валентинки "Люблю ВСУ". Пользователи распространяли валентинку Минобороны и другие патриотические фотографии, чтобы поддержать друг друга и ВСУ на фоне вероятного нового нападения России на Украину.
Последние новости по ВСУ на фоне угрозы со стороны России
- Россия еще осенью 2021 года стянула войска к украинским границам. Украинская разведка предупреждала, что новое нападение возможно в январе – феврале 2022 года.
- 11 февраля американские и европейские СМИ опубликовали ряд материалов о вероятном нападении России на Украину. Причем там указали его дату – 16 февраля.
- Зато в МВД Украины заявили, что ситуация под контролем и призвали верить в ВСУ. Глава МВД добавил, что "Гиркиных" расстреляют без колебаний в случае попытки захватить административные здания в украинских городах.
- 13 февраля Владимир Зеленский после переговоров с Джо Байденом заявил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины. Пояснил, что столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой.
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Любов – це несамовита сила, готова зупиняти будь-які війни. Тож вітаємо з Днем усіх закоханих і радимо додивитися наше привітання до кінця!
Слава Україні! Героям слава! Гвардія з народом!