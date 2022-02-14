Игорь Клименко написал в фейсбуке, что это официальное решение. Его приняли на фоне вероятного нового нападения России на Украину.

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Полиция перешла в усиленный режим работы

С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы,
– написал Игорь Клименко.

Глава Нацполиции объяснил, что это значит:

  • увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах;
  • развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
  • взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Игорь Клименко написал, что это все делают для того, чтобы оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Однако предостерег, что усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники.

"Это о защите и полной готовности", – подытожил Клименко.

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