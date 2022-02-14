Об этом президент сообщил во время совместного брифинга с Олафом Шольцем, который состоялся после встречи лидеров стран, состоявшейся 14 февраля в Киеве, информирует 24 канал.

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Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной, и это без пафоса. Я президент, моя жена – первая леди – должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Я считаю, что это принципиальная вещь для государства, для общества – поддерживать Украину, потому что ты являешься украинцем,

– сказал Владимир Зеленский.

"Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в государстве. Я считаю, что в великое время живем. Остаются надежные, остаются граждане Украины", – продолжил украинский президент.

Обратите внимание! Журналист-расследователь Михаил Ткач оперативно отреагировал на слова Владимира Зеленского и проинформировал, что семья президента находится в Украине.

Зеленский прокомментировал вылет политиков

Глава государства также отметил, что народные депутаты некоторых партий сейчас находятся за границей. Он обратился к этим политикам и попросил в течение 24 часов все же вернуться в страну.

Иначе надо делать нам всем серьезные выводы. И поверьте, мы их сделаем. Я также считаю, большая проблема с олигархами (которые сбежали из Украины – 24 канал). Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали,

– добавил политик.

Зеленский заявил, что не будет вывозить семью из Украины: смотрите видео