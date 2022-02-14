По данным издания, из столичных аэропортов отправились около 20 таких самолетов. Такого не было за шесть лет наблюдений.

Сообщается, что из Киева вылетели борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Борт на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович. Им должны были вылететь в Вену родственники его однопартийцев и бизнес-партнеров.

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули страну еще 30 января, Вадим Новинский и Александр Ярославский — 10 февраля. 12 февраля вылетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, 13 числа — Вадим Нестеренко.

Массовое бегство олигархов и бизнесменов активно комментируют в блогосфере.

До анонсированной Белым домом войны еще более 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже улетают пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей “элитке”. Это мега позор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им неизвестно,

— написал по этому поводу Андрей Золотарев.

"Ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха – только деньги", — отмечает Петр Охотин.

"Польский киновед Лешек Кумор писал: “Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы”. Если вы думаете, что олигархи и ваши любимые оппозиционеры любят Украину, посмотрите на список тех, кто бежит из страны", — констатирует Сергей Быков.

"Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый — украинская армия готова встретить врага и легкой прогулки не будет. Второй — Россия получила весь набор санкций и жесточайшее сопротивление, что несет вполне реальную угрозу существованию самого путинского режима. Просто потому, что россияне не поддерживают агрессию, а когда пойдут жертвы, могут и взбунтоваться. И в Кремле это отлично понимают. Так что, повторюсь, причин для паники нет никаких. Паника — лучший союзник врага сегодня", — высказал мнение по поводу бегства олигархов Кирилл Сазонов.