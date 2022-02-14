За даними видання, зі столичних аеропортів вирушило близько 20 таких літаків. Такого не було за 6 років спостережень.

Повідомляється, що з Києва вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова. Борт на 50 осіб замовив мільйонер та депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович. Ним мали вилетіти до Відня родичі його однопартійців та бізнес-партнерів.

Рінат Ахметов та Віктор Пінчук залишили країну ще 30 січня, Вадим Новинський та Олександр Ярославський – 10 лютого. 12 лютого вилетіли Вадим Столар та Василь Хмельницький, 13 числа – Вадим Нестеренко.

Масову втечу олігархів та бізнесменів активно коментують у блогосфері.

До анонсованої Білим домом війни ще понад 48 годин, немає ще жодної небезпеки, а вони вже відлітають пачками. Розбігаються як таргани, слідом за "партнерами" та "союзниками". Це все, що потрібно знати про нашу "елітку". Це мега ганьба. Втім, про що говорити, почуття сорому їм не відомо,

– написав щодо цього Андрій Золотарьов.

"Ситуація доводить: олігарх не стоятиме на захисті інтересів країни. Інтерес олігарха – лише гроші", – зазначає Петро Охотін.

"Польський кінознавець Лешек Кумор писав: "Іноді корабель перестає тонути, щойно його покидають щури". Якщо ви думаєте, що олігархи та ваші улюблені опозиціонери люблять Україну, подивіться на список тих, хто біжить із країни", – констатує Сергій Биков.

"Російська агресія є можливою, але є кілька важливих моментів. Перший – українська армія готова зустріти ворога і легкої прогулянки не буде. Другий – Росія отримала весь набір санкцій і найжорстокіший опір, що несе цілком реальну загрозу існуванню самого путінського режиму. Просто тому, що росіяни не підтримують агресію, а коли підуть жертви – можуть і збунтуватися. І в Кремлі це чудово розуміють. Так що, повторюся – причин для паніки немає жодних. Паніка – найкращий союзник ворога сьогодні", – висловив думку щодо бігства олігархів Кирило Сазонов.