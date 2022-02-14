Об этом Олег Синегубов заявил после совещания в Харьковской ОГА 14 февраля. Он подчеркнул, что в области нет предпосылок для проблем с бизнесом или отмены авиарейсов.

К теме Никто не хочет повторения Донецка и Луганска, – Игорь Терехов о пророссийских настроениях Харькова

Отпор российскому агрессору

По словам Олега Синегубова, харьковские власти постоянно получают информацию от Вооруженных сил Украины. Согласно отчетам, на Харьковщине все стабильно.

Все службы работают в штатном режиме, они готовы к развитию любого сценария и реагировать на них в соответствии со своими функциональными обязанностями,

– заявил председатель Харьковской ОГА.

Речь идет о Государственной пограничной службе, Службе безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии. Еженедельно в Харьковской области проводят совместные совещания и наработали механизм действий в критической ситуации.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Увольнение начальника полиции

После ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харькове уволили главу областной полиции Станислава Перлина. Министр внутренних дел Денис Монастырский заподозрил его в попытке скрыть преступление.

Председатель Харьковской ОГА убеждает, что кадровые изменения не повлияют на стабильность в регионе. Он выразил надежду, что в МВД вскоре назначат нового главу полиции.

Обратите внимание Зеленский приказал увеличить численность территориальной обороны в 200 раз

В то же время на Харьковщине на 74% сформировали состав бригады территориальной обороны. На ближайшей сессии областного совета планируют принять региональную программу для финансирования потребностей теробороны.

Желающие присоединиться к батальонам будут находиться в резерве. Основу будет составлять военный состав, остальные – в трех очередях резервистов.

В Украине увеличили численность теробороны: смотрите видео