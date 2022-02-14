Про це у соцмережах повідомив В'ячеслав Володін, голова російської Держдуми. Політик досить розгорнуто окреслив наміри депутатів держави-агресорки.

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Що запланували російські депутати

Раніше комітет Держдуми підтримав аж 2 проєкти постанови про визнання проросійських бойовиків. Володін у телеграмі пояснив, чим вони відрізняються.

Перший після ухвалення негайно надсилатимуть президенту Путіну.

Другий – спочатку "для вивчення" відправлять до МЗС та інших урядових структур.

Ухваленим буде той варіант, який при рейтинговому голосуванні набере найбільшу кількість голосів,

– зазначив Володін.

Москва цинічно бреше про загрози

Такі кроки у Москві намагаються пояснити вкрай цинічно. Там звинувачують Захід у "нагнітанні напруженості" й обурються, що США та Європа постачають Україні оборонне озброєння.

Володін вже традиційно поскаржився, що Київ нібито не дотримується мінських угод. "Все це несе загрози та ризики для життя наших громадян, які там (на окупованому Донбасі) проживають", – зухвало заявив політик.

Такі заяви звучать вкрай абсурдно, зважаючи на те, що саме Росія розв'язала війну проти України й окупувала Крим та частину Донбасу.

й окупувала Крим та частину Донбасу. Проросійські бойовики регулярно порушують домовленості про перемир'я й цинічно обстрілюють житлові сектори на Донеччині та Луганщині.

Українські захисники відкривають вогонь лише у відповідь, аби змусити ворога припинити вогонь.

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