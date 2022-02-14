Об этом в соцсетях сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Политик достаточно развернуто очертил намерения депутатов государства-агрессора.

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Что запланировали российские депутаты

Ранее комитет Госдумы поддержал 2 проекта постановления о признании пророссийских боевиков. Володин в телеграмме объяснил, чем они отличаются.

Первый после принятия немедленно будут присылать президенту Путину.

Второй – сначала "для изучения" отправят в МИД и другие правительственные структуры.

Принятым будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов,

– отметил Володин.

Москва цинично врет об угрозах

Такие шаги в Москве пытаются объяснить крайне цинично. Там обвиняют Запад в "нагнетании напряженности" и обижаются, что США и Европа поставляют Украине оборонительное вооружение.

Володин уже традиционно посетовал, что Киев якобы не соблюдает Минские соглашения. "Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан, которые там (на оккупированном Донбассе проживают", – вызывающе заявил политик.

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