За кожен проєкт в комітеті проголосували по 3 особи. Далі ці постанови відправлять до Ради Думи, яка має винести їх на пленарне засідання 15 лютого.

Важливо Ніколи не підемо на це, – Кулеба про переговори з проросійськими бойовиками

Чим відрізняються 2 постанови

Перший проєкт – це документ, який раніше в Держдуму внесли депутати від фракції комуністів. Він передбачає, що після його схвалення, звернення Путіну мають направити негайно. Другий проєкт запропонували кілька депутатів від путінської фракції "Єдина Росія". Відповідно до нього, звернення відправлять не одразу до президента. Спочатку воно має пройти МЗС, Міноборони та інші відомства.

Автори другої ухвали вважають, що це прискорить процес, оскільки в МЗС мають вивчити правову сторону. Зокрема, окупанти хочуть врахувати відповідність звернень до мінських угод.

Визнання Росією фейкових республік

Попри те, що Росія вже восьмий рік постачає зброю бойовикам та відправляє своїх найманців на Донбас, офіційно агресор не визнав так звані "псевдореспубліки".

Однак комуністи розробили проєкт звернення до Путіна про визнання маріонеток. Його внесли до Думи 19 січня. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін у пропагандистській манері називав це питання "серйозним", бо Кремль збирається "захищати своїх земляків, які живуть на Донбасі".

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