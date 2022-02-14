За каждый проект в комитете проголосовали по 3 человека. Далее эти постановления отправят в Совет Думы, который должен вынести их на пленарное заседание 15 февраля.
Важно Никогда не пойдем на это, – Кулеба о переговорах с пророссийскими боевиками
Чем отличаются 2 постановления
- Первый проект – это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции коммунистов. Он предполагает, что после его одобрения, обращение Путину должны направить немедленно.
- Второй проект предложили несколько депутатов от путинской фракции "Единая Россия". Согласно ему, обращение отправят не сразу к президенту. Сначала оно должно пройти МИД, Минобороны и другие ведомства.
Авторы второго постановления считают, что это ускорит процесс, поскольку в МИД должны изучить правовую сторону. В частности, оккупанты хотят учесть соответствие обращений Минским соглашениям.
Признание Россией фейковых республик
Несмотря на то, что Россия уже восьмой год поставляет оружие боевикам и отправляет своих наемников на Донбасс, официально агрессор не признал так называемые "псевдореспублики".
Однако коммунисты разработали проект обращения к Путину о признании марионеток. Его внесли в Думу 19 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пропагандистской манере называл этот вопрос "серьезным", потому что Кремль собирается "защищать своих земляков, которые живут на Донбассе".
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