За каждый проект в комитете проголосовали по 3 человека. Далее эти постановления отправят в Совет Думы, который должен вынести их на пленарное заседание 15 февраля.

Важно Никогда не пойдем на это, – Кулеба о переговорах с пророссийскими боевиками

Чем отличаются 2 постановления

Первый проект – это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции коммунистов. Он предполагает, что после его одобрения, обращение Путину должны направить немедленно. Второй проект предложили несколько депутатов от путинской фракции "Единая Россия". Согласно ему, обращение отправят не сразу к президенту. Сначала оно должно пройти МИД, Минобороны и другие ведомства.

Авторы второго постановления считают, что это ускорит процесс, поскольку в МИД должны изучить правовую сторону. В частности, оккупанты хотят учесть соответствие обращений Минским соглашениям.

Признание Россией фейковых республик

Несмотря на то, что Россия уже восьмой год поставляет оружие боевикам и отправляет своих наемников на Донбасс, официально агрессор не признал так называемые "псевдореспублики".

Однако коммунисты разработали проект обращения к Путину о признании марионеток. Его внесли в Думу 19 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пропагандистской манере называл этот вопрос "серьезным", потому что Кремль собирается "защищать своих земляков, которые живут на Донбассе".

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