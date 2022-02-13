Маріонетки Кремля не пропустили ОБСЄ

Інцидент трапився у пункті пропуску на кордоні біля окупованого Довжанського. Один з бойовиків сказав представникам ОБСЄ покинути цю територію.

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Він заявив, що спостерігачам не дозволено відвідувати цей район без узгодження з його керівництвом. Він погрожував арештувати і посадити спостерігачів Місії до в'язниці, якщо вони не залишать цей район,

– мовиться у повідомленні.

Бойовик наголосив, що ОБСЄ, мовляв, можна працювати лише вздовж лінії зіткнення, а не у прикордонних регіонах.

Крім того, на залізничній станції "Червона могила" в окупованій Вознесенівці російські маріонетки сказали ОБСЄ їхати геть, бо на станції "немає нічого для моніторингу".

До речі, журналісти телеканалу олігарха Ріната Ахметова, які працюють на Сході України, заявили, що ситуація виглядає так, ніби бойовики щось на Донбасі готують.

Російських найманців переводили у вищу бойову готовність

Українська розвідка виявила, що бойовики впродовж тижня 7 – 11 лютого проводили військові навчання на окупованих територіях. Командували ними керівники збройних сил Росії.

Під час тренувань бойовики основну увагу приділили злагодженню дій у складі рот та батарей. Вони проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Крім того, задля перевірки окупантів переводили у вищий ступінь бойової готовності.

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