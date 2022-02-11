Що відомо про тренування бойовиків

За даними української розвідки, навчання окупантів тривали впродовж тижня 7 – 11 лютого. Контролювали їх представники вищого керівництва збройних сил Росії.

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Відомо, що бойовики проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

Крім того, окремі підрозділи з'єднань переводили у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

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Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Головне управління розвідки України інформує:
У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей.
Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Водночас окремі підрозділи з'єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.
Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ.