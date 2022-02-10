Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що Росія на Донбасі воює чужими руками.
До теми Жодних письмових відповідей Україна бойовикам не давала: у ТКГ спростували черговий фейк
"Якщо ми говоримо про Донбас, то ескалація можлива. Росія завжди може послатися на те, що нібито не контролює ці формування. Мовляв, це не російські військові", – сказав Казанський.
За його словами, Росія під приводом "нас там нєт" може послати бойовиків у бій.
Як завжди, використають якихсь найманців – гарматне м'ясо, яке їм не шкода,
– зазначив Казанський.
"Буде масове вбивство російських найманців"
Казанський наголосив, що у 2014 році агресія Росії була дуже болючою для України. Однак зараз у разі ймовірного наступу росіяни просто впруться в добре облаштовані українські позиції.
Будь-яка атака обернеться для них вже зовсім не тими втратами, які були раніше. Це вже просто буде масове вбивство російських найманців. Я б на місці цих людей подумав, як до них ставляться, для чого вони потрібні і як їх використовують.
Денис Казанський в ефірі 24 каналу: дивіться відео