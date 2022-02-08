Про чергову брехню окупантів повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він повідомив, що Наталія Ніканорова і Владислав Дейнего справді звернулись до ОБСЄ.

До теми В ОП закликали не поширювати фейки Росії про "домовленості Єрмака з бойовиками"

Ніканорова та Дейнего справді звернулись з листом до ОБСЄ

Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою,

– написав Гармаш.

Журналіст наголосив, що щодо зобов'язань Києва, звісно, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне.

На засіданні політичної групи ТКГ фейк спростували

8 лютого відбулось засідання політичної групи ТКГ. Українська сторона запевнила, що жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.

Представник Росії Дмитрієвський наполягав, що, мовляв голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив, "що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання".

Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова,

– зауважив Гармаш.

За словами журналіста, це Москву неабияк розчарувало.

Раніше Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі" на Донбасі

Коротко про "фейк" щодо начебто обіцянок України:

Російські пропагандисти повідомили, що під час зустрічі лідерів глав держав "нормандської четвірки" у Парижі Єрмак начебто "зобов'язався розглянути пропозиції бойовиків".

В Офісі Президента одразу відреагували – закликали не поширювати нісенітниці.

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що й не може бути жодних юридично значущих зобов'язань українських переговорників перед будь-якими представниками окупаційних структур.

Дивіться брифінг Андрія Єрмака після останньої зустрічі глав держав у нормандському форматі в Парижі:

Текст публікації Сергія Гармаша:

Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою . От тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне.

Сьогодні відбулося засідання політичної робгрупи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.

