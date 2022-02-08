Об очередной лжи оккупантов сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он сообщил, что Наталья Никанорова и Владислав Дейнего действительно обратились в ОБСЕ.

К теме В ОП призвали не распространять фейки России о "договоренностях Ермака с боевиками"

Никанорова и Дейнего действительно обратились с письмом в ОБСЕ

То, что Никанорова и Дейнего обратились в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров), оказалось правдой,

– написал Гармаш.

Журналист подчеркнул, что относительно обязательств Киева, конечно, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное.

На заседании политической группы ТКГ фейк опровергли

8 февраля состоялось заседание политической группы ТКГ. Украинская сторона заверила, что никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала.

Представитель России Дмитриевский настаивал, что, мол глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил, "что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию".

Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 – там об этом ни слова,

– заметил Гармаш.

По словам журналиста, это Москву очень разочаровало.

Ранее Оккупанты распространили фейк о "наемниках из Польши" на Донбассе

Коротко о "фейке" о якобы обещаний Украины:

Российские пропагандисты сообщили, что во время встречи лидеров глав государств "нормандской четверки" в Париже Ермак якобы "обязался рассмотреть предложения боевиков".

В Офисе Президента сразу отреагировали – призвали не распространять чушь.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заверил, что и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед любыми представителями оккупационных структур.

Смотрите брифинг Андрея Ермака после последней встречи глав государств в нормандском формате в Париже:

Текст публикации Сергея Гармаша:

То, что Никанорова и Дейнего обратились в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров), оказалось правдой. Вот только относительно обязательств Киева, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное.

Сегодня состоялось заседание политической робгруппы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала.