Наразі поранені військові перебувають у медзакладах. Лікарі оцінюють їхній стан, як задовільний.
Раніше Бойовики обстріляли Павлопіль: снаряди влучили у будинок місцевого мешканця
Де порушували режим тиші окупанти:
- Окупанти обстріляли Павлопіль, використавши 2 безпілотники. З них скинули 4 гранатометні постріли. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Постраждалих серед цивільного населення немає.
- У бік Пісків ворог двічі стріляв зі стрілецької зброї.
- Поблизу Пищевика найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Біля Березового бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У штабі ООС наголосили, що завдяки завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,
– запевнили у штабі.
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Яка була ситуація на Донбасі 4 лютогоУпродовж доби порушень тиші у зоні проведення Операції Об'єднаних сил не було. Українські військові повністю тримали ситуацію під контролем.
З лап Путіна забирають здобич, яку він вважав своєю: більше в "Антидот"
Частина тексту публікації Операції Об'єднаних сил:
Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.