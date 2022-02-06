Сейчас раненые военные находятся в медучреждениях. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Ранее Боевики обстреляли Павлополь: снаряды попали в дом местного жителя

Где нарушали режим тишины оккупанты:

Оккупанты обстреляли Павлополь, использовав 2 беспилотника. С них сбросили 4 гранатометных выстрела. Взрывами повреждено здание школы. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В сторону Песков враг дважды стрелял из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Березового боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– заверили в штабе.

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Какова была ситуация на Донбассе 4 февраля

В течение суток нарушений тишины в зоне проведения Операции Объединенных сил не было. Украинские военные полностью держали ситуацию под контролем.

Из лап Путина забирают добычу, которую он считал своей: больше в "Антидот"

Часть текста публикации операции Объединенных сил:

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.