Активну участь у спільних профілактичних і контрдиверсійних заходах брав службовий собака. Він допомагав співробітниками ДПСУ, НГУ, НПУ, СБУ та Донецького прикордонного загону.

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У сховку на Донеччині правоохоронці виявили:

330 набоїв калібру 7,62 міліметра та 12,7 міліметра;

3 снаряди від РПГ-7 (постріли до ручного протитанкового гранатомета);

3 гранати РГД-5 (ручна граната дистанційна);

2 ВОГ-25 (постріл гранатометний).

Для подальших заходів місце виявлення та боєприпаси передали під охорону співробітникам Національної поліції та ДСНС,

– зауважили у Держприкордонслужбі.

Зверніть увагу! Відомості внесені до Єдиного Обліку за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Систематичні контрдиверсійні заходи

Одним із важливих завдань правоохоронних органів є забезпечення безпеки в регіонах країни.

Для цього серед іншого силові структури, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, систематично проводять спільні контрдиверсійні та профілактичні заходи.

На Донеччині виявили схрон з боєприпасами / Фото ДПСУ