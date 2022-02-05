Активное участие в совместных профилактических и контрдиверсионных мероприятиях принимала служебная собака. Он помогал сотрудниками ГПСУ, НГУ, НПУ, СБУ и Донецкого пограничного отряда.
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В тайнике Донецкой области правоохранители обнаружили:
- 330 патронов калибра 7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра;
- 3 снаряда от РПГ-7 (выстрелы к ручному противотанковому гранатомету);
- 3 гранаты РГД-5 (ручная граната дистанционная);
- 2 ВОГ-25 (выстрел гранатометный).
Для дальнейших мероприятий место обнаружения и боеприпасы передали под охрану сотрудникам Национальной полиции и ГСЧС,
– заметили в Госпогранслужбе.
Систематические контрдиверсионные мероприятия
- Одной из важных задач правоохранительных органов является обеспечение безопасности в регионах страны.
- Для этого среди прочего силовые структуры, участвующие в операции Объединенных сил, систематически проводят совместные контрдиверсионные и профилактические мероприятия.
На Донетчине обнаружили схрон с боеприпасами / Фото ГНСУ