Предполагают, что эти деньги могут быть "черной кассой" должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте.

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Шантаж предпринимателя

Инспектор шантажировал местного предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками в Сумской области. Он якобы угрожал перевозчику "проблемами", если коммерсант не будет платить регулярную "дань".

Чиновника поймали "на горячем"

Чиновник привлек посредника для передачи взятки. Он получил 30 тысяч гривен. К слову, инспектор был задержан 28 января, когда ему заплатили очередные "откупные".

Во время обыска дома у посредника работники ГБР и обнаружили 3,5 миллиона гривен. Их хранили в долларах.

Продолжается досудебное расследование. Инспектору сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чиновника уже задержали

Выяснилось, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году. Тогда он организовывал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей.

Чиновник взял в качестве взятки талоны на 150 литров дизельного топлива. Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник несколько раз обжаловал решение.

Дело рассматривает апелляционный суд.