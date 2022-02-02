Припускають, що ці гроші можуть бути "чорною касою" посадовців Держслужби з безпеки на транспорті.

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Шантаж підприємця

Інспектор шантажував місцевого підприємця, який займався вантажними перевезеннями на Сумщині. Він нібито погрожував перевізнику "проблемами", якщо комерсант не платитиме регулярну "данину".

Чиновника спіймали "на гарячому"

Посадовець залучив посередника для передачі хабаря. Він отримав 30 тисяч гривень. До слова, інспектора затримали 28 січня, коли йому сплачували чергові "відкупні".

Під час обшуку вдома у посередника працівники ДБР і виявили цих 3,5 мільйона гривень. Їх зберігали у доларах.

Триває досудове розслідування. Інспектору повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Посадовця вже затримали

З'ясувалось, що правоохоронці вже затримували цього посадовця у 2017 році. Тоді він організовував безперешкодний пропуск перевантажених автомобілів.

Чиновник взяв як хабар талони на 150 літрів дизельного палива. Суд першої інстанції визнав його винним, але посадовець кілька разів оскаржив рішення.

Наразі справу розглядає апеляційний суд.