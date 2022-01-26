За версією слідства, службовці розмитнювали нафтопродукти як газовий конденсат. Внаслідок таких дій, держава втратила понад 70 мільйонів гривень.

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Схема з легкими дистилятами

Відомо, що в Україну партію нафтопродуктів вирішило завезти приватне підприємство з Алжиру. Однак при оформленні документів легкі дистиляти раптово стали газовим конденсатом.



Підприємці спробували завезти з Алжиру нафтопродукти / Фото ДБР

Останній товар не є підакцизним товаром. У такий спосіб представники бізнесу вирішили ухилитися від сплати податків.



Представники бізнесу вирішили не платити податків / Фото ДБР

Під час перевірки документації, 3 працівників Дніпропетровської митниці проігнорували порушення. Унаслідок їхніх дій, Україна втратила загалом 70 мільйонів гривень.

Митникам повідомили про підозру в службовій недбалості. У разі доведення провини, їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Труси з Росії

В Україну 18 січня намагався потрапити російський музикант Дмитро Гусаков, відомий як Goody. Його спіймали в аеропорту "Бориспіль", коли він намагався ввезти в країну партію чоловічих трусів.



Росіянин порушив закон та висловив обурення / Скриншот із соцмереж

Репер не захотів розмитнювати 20 кілограмів спідньої білизни власного бренду. Артист пояснив, що хотів роздати одяг своїм фанатам, однак держслужбовці вилучили всю партію.

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