На виконання рішень Ради національної безпеки й оборони, робота проводитися системно і триватиме доти, поки всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не почнуть працювати чесно.

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ДБР викорінюватиме тіньові схеми. Ми й на далі в межах повноважень перевірятимемо всі експортні й імпортні операції щодо товарів широкого вжитку та нафтопродуктів. Для цього будуть залучатись не лише ресурси ДБР, а й всі наявні ресурси прикордонної та митної служб,

– зазначили у відомстві.

Скільки справ відкрили у 2021

У 2021 році Державне бюро розслідувань здійснювало розслідування у 636 кримінальних провадженнях у сфері порушень митного контролю – відкрили 308 справ, повідомили 124 підозри.

Водночас, окрім цього, до суду співробітники ДБР направили 106 кримінальних проваджень стосовно 124 осіб, згідно з якими сума встановлених збитків становить 175,6 мільйона гривень.

Злочини, пов'язані із незаконним переміщенням товарів через митний кордон, зазвичай стають можливими за участі посадовців державних органів,

– додали правоохоронці.

До слова, серед обвинувачених:

71 особа – працівники Державної митної служби;

23 особи – працівники Державної прикордонної служби;

1 працівник прокуратури.

Зверніть увагу! Олексій Данілов заявив, що санкції проти контрабандистів працюють. За його словами, завдяки цим обмеженням станом на 30 грудня 2021 року до бюджету надійшли понад 70 мільярдів.

Санкції проти контрабандистів: що відомо