На исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны, работа проводиться системно и будет продолжаться до тех пор, пока все субъекты внешнеэкономической деятельности не начнут работать честно.

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ГБР будет искоренять теневые схемы. Мы и дальше в пределах полномочий будем проверять все экспортные и импортные операции по товарам широкого потребления и нефтепродуктов. Для этого будут привлекаться не только ресурсы ГБР, но и все имеющиеся ресурсы пограничной и таможенной служб,

– отметили в ведомстве.

Сколько дел открыли в 2021

В 2021 году Государственное бюро расследований осуществляло расследование в 636 уголовных процессах в сфере нарушений таможенного контроля – открыли 308 дел, сообщили 124 подозрения.

В то же время, кроме этого, в суд сотрудники ГБР направили 106 уголовных производств в отношении 124 человек, согласно которым сумма установленных убытков составляет 175,6 миллиона гривен.

Преступления, связанные с незаконным перемещением товаров через таможенную границу, обычно становятся возможными при участии должностных лиц государственных органов,

– добавили правоохранители.

К слову, среди обвиняемых:

71 человек – работники Государственной таможенной службы;

23 человека – работники Государственной пограничной службы;

1 работник прокуратуры.

Обратите внимание! Алексей Данилов заявил, что санкции против контрабандистов работают. По его словам, благодаря этим ограничениям по состоянию на 30 декабря 2021 года в бюджет поступили более 70 миллиардов.

Санкции против контрабандистов: что известно